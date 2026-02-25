"La forza di una donna", le trame della settimana dal 2 al 7 marzo

Su suggerimento di Bersan, Bahar sostiene insieme a Ceyda un colloquio di lavoro insolito, ma fin da subito avverte qualcosa di poco chiaro nel datore di lavoro, che le appare ambiguo e inaffidabile. Nonostante i dubbi dell'amica, Ceyda la persuade ad accettare almeno temporaneamente, spinte dal bisogno di denaro.



Nel frattempo Sirin si scusa con Arif per aver messo i bambini contro di lui e lo ringrazia per aver messo il negozio a disposizione di Enver, ma continua a tramare nell'ombra, cercando di convincere Nisan che Arif sia responsabile della morte di Hatice e Sarp.



La signora Fazilet fa visita a Bahar per assicurarsi che le complicate vicende sentimentali di Ceyda non abbiano ripercussioni su di lei e su Raif.

Intanto Ceyda scopre una verità sconvolgente: Arda non è figlio né di Emre né suo, ma il bambino fu scambiato in culla alla nascita.



Distrutta, Ceyda confessa ad Arif tutta la verità e lo prega di chiedere alla sorella Kismet di aiutarla a ritrovare il figlio biologico.