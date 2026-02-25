"La forza di una donna", le trame della settimana dal 2 al 7 marzo
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "La forza di una donna", la serie televisiva turca in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 16.05. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 2 al 7 marzo.
La Forza di una donna: le anticipazioni dal 2 al 7 marzo
Su suggerimento di Bersan, Bahar sostiene insieme a Ceyda un colloquio di lavoro insolito, ma fin da subito avverte qualcosa di poco chiaro nel datore di lavoro, che le appare ambiguo e inaffidabile. Nonostante i dubbi dell'amica, Ceyda la persuade ad accettare almeno temporaneamente, spinte dal bisogno di denaro.
Nel frattempo Sirin si scusa con Arif per aver messo i bambini contro di lui e lo ringrazia per aver messo il negozio a disposizione di Enver, ma continua a tramare nell'ombra, cercando di convincere Nisan che Arif sia responsabile della morte di Hatice e Sarp.
La signora Fazilet fa visita a Bahar per assicurarsi che le complicate vicende sentimentali di Ceyda non abbiano ripercussioni su di lei e su Raif.
Intanto Ceyda scopre una verità sconvolgente: Arda non è figlio né di Emre né suo, ma il bambino fu scambiato in culla alla nascita.
Distrutta, Ceyda confessa ad Arif tutta la verità e lo prega di chiedere alla sorella Kismet di aiutarla a ritrovare il figlio biologico.
Il cast e i personaggi
L'attrice Özge Özpirinçci - già nota in Italia per aver preso parte alla serie "Il Dottor Alì" - interpreta la protagonista della serie Bahar Çeşmeli, una giovane cresciuta senza la madre e costretta a crescere due figli da sola dopo la scomparsa del marito.
Il marito Sarp, creduto all'inizio morto e nuovamente tornato nella vita della protagonista, è interpretato da Caner Cindoruk, mentre la mamma di Bahar, Hatice, è l'attrice Bennu Yıldırımlar.
Nel cast compaiono anche Seray Kaya nel ruolo della sorellastra di Bahar, Şirin, e Feyyaz Duman nel ruolo di Arif, il nuovo compagno di Bahar.