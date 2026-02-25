"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 2 al 7 marzo
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 2 al 7 marzo.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 2 al 7 marzo
Yildiz finge il travaglio per attirare Sahika in ospedale, convinti che tenterà di falsificare il test del DNA. Sahika, però, li anticipa e fa credere ad Halit che stessero cercando di corrompere un tecnico di laboratorio. Halit si infuria, ma Yildiz riesce a calmarlo facendo leva sul suo desiderio di diventare padre.
Per Yildiz arriva davvero il momento del parto: il test di paternità rivela però che Halit non è il padre del bambino e, poiché era presente al prelievo, i risultati sembrano incontestabili. Ender, sospettando di Yildiz, si allontana e assolda la cameriera Altin come spia.
Sconvolta tra depressione post partum e desiderio di rivalsa, Yildiz tenta di ripetere il test con un nuovo campione di Halit, ma Sahika l'ha già preceduta: ha scambiato il neonato con un altro bambino, rendendo inutili tutte le analisi, che continuano a risultare negative.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell’alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.