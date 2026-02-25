"Io sono Farah", le trame della settimana dal 2 al 6 marzo
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Io sono Farah", la serie televisiva turca in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14.00. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 2 al 6 marzo.
Tutti gli episodi di "Io sono Farah" sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Io sono Farah: le anticipazioni dal 2 al 6 marzo
Farah, Tahir e Kerim tornano a casa, mentre Orhan e Behnam uniscono le forze e incaricano Mehmet di scoprire chi ha ucciso Ali Galip.
Intanto, Merjan cerca di capire cosa nasconde il legame tra suo padre e Gulsima, ma viene interrotta da Behnam, che le chiede aiuto per riconquistare l'affetto di Kerim.
Orhan costringe Farah a prestare servizio come medico per la sua organizzazione, usando come copertura il lavoro in ospedale.
Nel frattempo, è tutto pronto per l'evasione di Ilyas. Tahir e i suoi uomini entrano in azione, ma non si aspettano l'intervento di Mehmet, che sta giocando su due fronti per smascherare Orhan.
Infine, Farah, dopo aver messo in salvo Ilyas, affronta Gonul che ha finalmente appreso la verità su suo padre, mentre Tahir si consegna a Mehmet.
Il cast e i personaggi
Nella serie, Demet Özdemir veste i panni della protagonista Farah, giovane iraniana immigrata a Istanbul. L'attrice turca è particolarmente apprezzata dal pubblico italiano grazie ai ruoli interpretati in altre serie di successo come "Daydreamer", "My home my destiny" e "La ragazza e l'ufficiale".
Tahir, capo di un'organizzazione criminale, è interpretato da Engin Akyürek; mentre Feyyaz Duman - noto per il ruolo di Arif Kara nella serie "La forza di una donna" - è Behnam.
Nel cast troviamo anche Senan Kara, già nota in "My home my destiny", che in questo caso presta il volto a Vera.