"Io sono Farah", le trame della settimana dal 2 al 6 marzo

Farah, Tahir e Kerim tornano a casa, mentre Orhan e Behnam uniscono le forze e incaricano Mehmet di scoprire chi ha ucciso Ali Galip.



Intanto, Merjan cerca di capire cosa nasconde il legame tra suo padre e Gulsima, ma viene interrotta da Behnam, che le chiede aiuto per riconquistare l'affetto di Kerim.



Orhan costringe Farah a prestare servizio come medico per la sua organizzazione, usando come copertura il lavoro in ospedale.



Nel frattempo, è tutto pronto per l'evasione di Ilyas. Tahir e i suoi uomini entrano in azione, ma non si aspettano l'intervento di Mehmet, che sta giocando su due fronti per smascherare Orhan.



Infine, Farah, dopo aver messo in salvo Ilyas, affronta Gonul che ha finalmente appreso la verità su suo padre, mentre Tahir si consegna a Mehmet.