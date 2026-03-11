"La forza di una donna", le trame della settimana dal 16 al 21 marzo
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "La forza di una donna", la serie televisiva turca in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 16.05. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 16 al 21 marzo.
La Forza di una donna: le anticipazioni dal 16 al 21 marzo
Cem scopre da Bersan delle pentole bruciate e pretende un risarcimento di quattromila lire turche, minacciando di morte le donne. Disperate dopo l'arresto di Hikmet, che avrebbe dovuto aiutarle con i soldi, Ceyda e Bersan pensano di rubare a Fazilet, nonostante Bahar sia contraria. Alla fine, Ceyda ruba dei gioielli, ma Raif la sorprende e, dopo aver ascoltato la sua storia, decide di aiutarla lasciandole i gioielli.
Nel frattempo, Fazilet propone a Bahar di scrivere un nuovo romanzo basato sulla sua vita e lei accetta con emozione. Sirin sospetta dell'amicizia tra Bahar, Ceyda e Bersan e cerca di coinvolgere Arif per scoprire cosa stiano nascondendo.
Intanto Enver soffre profondamente per la morte di Hatice e continua a immaginarla accanto a sé, parlando con lei. La situazione spaventa la piccola Nisan e preoccupa Bahar, ma Enver ammette la sua debolezza e cerca di rassicurare la figlia.
Il cast e i personaggi
L'attrice Özge Özpirinçci - già nota in Italia per aver preso parte alla serie "Il Dottor Alì" - interpreta la protagonista della serie Bahar Çeşmeli, una giovane cresciuta senza la madre e costretta a crescere due figli da sola dopo la scomparsa del marito.
Il marito Sarp, creduto all'inizio morto e nuovamente tornato nella vita della protagonista, è interpretato da Caner Cindoruk, mentre la mamma di Bahar, Hatice, è l'attrice Bennu Yıldırımlar.
Nel cast compaiono anche Seray Kaya nel ruolo della sorellastra di Bahar, Şirin, e Feyyaz Duman nel ruolo di Arif, il nuovo compagno di Bahar.