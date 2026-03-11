"La forza di una donna", le trame della settimana dal 16 al 21 marzo

Cem scopre da Bersan delle pentole bruciate e pretende un risarcimento di quattromila lire turche, minacciando di morte le donne. Disperate dopo l'arresto di Hikmet, che avrebbe dovuto aiutarle con i soldi, Ceyda e Bersan pensano di rubare a Fazilet, nonostante Bahar sia contraria. Alla fine, Ceyda ruba dei gioielli, ma Raif la sorprende e, dopo aver ascoltato la sua storia, decide di aiutarla lasciandole i gioielli.



Nel frattempo, Fazilet propone a Bahar di scrivere un nuovo romanzo basato sulla sua vita e lei accetta con emozione. Sirin sospetta dell'amicizia tra Bahar, Ceyda e Bersan e cerca di coinvolgere Arif per scoprire cosa stiano nascondendo.



Intanto Enver soffre profondamente per la morte di Hatice e continua a immaginarla accanto a sé, parlando con lei. La situazione spaventa la piccola Nisan e preoccupa Bahar, ma Enver ammette la sua debolezza e cerca di rassicurare la figlia.