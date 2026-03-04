"Io sono Farah", le anticipazioni del finale di stagione
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Io sono Farah", la serie televisiva turca in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14.00. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 9 al 13 marzo.
Io sono Farah: le anticipazioni del finale di stagione
Mehmet chiede a Bade di sposarlo, ma lei, sopraffatta dai sensi di colpa per bugie e verità non dette, rifiuta. Nel frattempo, Behnam organizza una cena con sua madre, suo zio e Merjan.
Tra inganni e doppi giochi, Tahir deve scegliere da che parte stare per fermare un pericoloso carico e neutralizzare Behnam. Riuscirà a salvare chi ama?
Il cerchio si stringe attorno a Orhan e al suo misterioso capo. Tahir informa Salim che il mandante deve essere uno tra gli ex sottoposti di Orhan, legati a Iskender.
Tahir, insieme a Salim, si incontra con Hizir e Bekir per pianificare la caduta definitiva della banda di Orhan. Uno dei sospetti principali è un personaggio intoccabile.
L'ora della verità è arrivata: Tahir lotta per fermare Orhan, ma quando tutto sembra perduto, chi pagherà il prezzo più alto?
Il cast e i personaggi
Nella serie, Demet Özdemir veste i panni della protagonista Farah, giovane iraniana immigrata a Istanbul. L'attrice turca è particolarmente apprezzata dal pubblico italiano grazie ai ruoli interpretati in altre serie di successo come "Daydreamer", "My home my destiny" e "La ragazza e l'ufficiale".
Tahir, capo di un'organizzazione criminale, è interpretato da Engin Akyürek; mentre Feyyaz Duman - noto per il ruolo di Arif Kara nella serie "La forza di una donna" - è Behnam.
Nel cast troviamo anche Senan Kara, già nota in "My home my destiny", che in questo caso presta il volto a Vera.