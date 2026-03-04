Mehmet chiede a Bade di sposarlo, ma lei, sopraffatta dai sensi di colpa per bugie e verità non dette, rifiuta. Nel frattempo, Behnam organizza una cena con sua madre, suo zio e Merjan.



Tra inganni e doppi giochi, Tahir deve scegliere da che parte stare per fermare un pericoloso carico e neutralizzare Behnam. Riuscirà a salvare chi ama?



Il cerchio si stringe attorno a Orhan e al suo misterioso capo. Tahir informa Salim che il mandante deve essere uno tra gli ex sottoposti di Orhan, legati a Iskender.



Tahir, insieme a Salim, si incontra con Hizir e Bekir per pianificare la caduta definitiva della banda di Orhan. Uno dei sospetti principali è un personaggio intoccabile.



L'ora della verità è arrivata: Tahir lotta per fermare Orhan, ma quando tutto sembra perduto, chi pagherà il prezzo più alto?