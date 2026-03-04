"La forza di una donna", le trame della settimana dal 9 al 14 marzo
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
© Da video
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "La forza di una donna", la serie televisiva turca in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 16.05. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 9 al 14 marzo.
Tutti gli episodi de "La forza di una donna" sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
La Forza di una donna: le anticipazioni dal 9 al 14 marzo
Bahar è alle prese con i preparativi di una cena commissionata da Cem e promette a sé stessa che sarà l'ultima volta. Tuttavia, al momento della consegna, lei e Ceyda si ritrovano coinvolte in una situazione traumatica.
Colte dal panico durante una retata della polizia, riescono a sfuggire nascondendosi al piano di sopra, a casa della signora Calibe, fingendosi sue parenti.
Nella fuga, però, dimenticano le pentole e, tornando a casa, comprendono di essere finite inconsapevolmente in un giro di spaccio. Quando Cem scopre che la consegna non è andata a buon fine, ordina a Bersan di recuperare subito le pentole, minacciando gravi conseguenze.
Venuto a sapere che le pentole sono state bruciate, Cem pretende un risarcimento e, con minacce di morte, impone alle tre donne di pagare un debito di quattromila lire turche. Disperate e senza via d'uscita, Ceyda e Bersan arrivano a pensare di derubare Fazilet.
Bahar, però, si oppone al piano.
Il cast e i personaggi
L'attrice Özge Özpirinçci - già nota in Italia per aver preso parte alla serie "Il Dottor Alì" - interpreta la protagonista della serie Bahar Çeşmeli, una giovane cresciuta senza la madre e costretta a crescere due figli da sola dopo la scomparsa del marito.
Il marito Sarp, creduto all'inizio morto e nuovamente tornato nella vita della protagonista, è interpretato da Caner Cindoruk, mentre la mamma di Bahar, Hatice, è l'attrice Bennu Yıldırımlar.
Nel cast compaiono anche Seray Kaya nel ruolo della sorellastra di Bahar, Şirin, e Feyyaz Duman nel ruolo di Arif, il nuovo compagno di Bahar.