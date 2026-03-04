"La forza di una donna", le trame della settimana dal 9 al 14 marzo

Bahar è alle prese con i preparativi di una cena commissionata da Cem e promette a sé stessa che sarà l'ultima volta. Tuttavia, al momento della consegna, lei e Ceyda si ritrovano coinvolte in una situazione traumatica.

Colte dal panico durante una retata della polizia, riescono a sfuggire nascondendosi al piano di sopra, a casa della signora Calibe, fingendosi sue parenti.



Nella fuga, però, dimenticano le pentole e, tornando a casa, comprendono di essere finite inconsapevolmente in un giro di spaccio. Quando Cem scopre che la consegna non è andata a buon fine, ordina a Bersan di recuperare subito le pentole, minacciando gravi conseguenze.



Venuto a sapere che le pentole sono state bruciate, Cem pretende un risarcimento e, con minacce di morte, impone alle tre donne di pagare un debito di quattromila lire turche. Disperate e senza via d'uscita, Ceyda e Bersan arrivano a pensare di derubare Fazilet.

Bahar, però, si oppone al piano.