"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 16 al 21 marzo
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
© Da video
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 16 al 21 marzo.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 16 al 21 marzo
Ender riesce a farsi restituire da Halit parte dei soldi arretrati e sospetta che Fehmi, incontrato a una galleria d'arte, sia collegato a Sahika. Intanto Sahika continua a complottare contro Yildiz, cercando di convincere Halit che la moglie lo tradisca con Emir. Halit fa pedinare Yildiz da Sitki, ma lei lo scopre e, insieme a Zehra, Lila, Ender e altri, gli tende uno scherzo.
Nel frattempo, Zehra viene invitata in televisione a parlare del suo libro e coinvolge Yildiz, ma la partecipazione provoca uno scandalo mediatico che aumenta le tensioni familiari.
Ender prova a riavvicinare Halit e Yildiz rallentando il divorzio e convincendo Yildiz che Halit sia un buon padre, ma lei rifiuta ogni tentativo di riconciliazione.
Intanto Zehra, diventata popolare, apre un canale online con l'aiuto di Akin, nonostante lo scetticismo di Halit, e Yildiz partecipa a una registrazione con modo ironico e provocatorio.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell’alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.