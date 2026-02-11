"La forza di una donna", le trame della settimana dal 16 al 21 febbraio

Dopo la morte di Hatice e Sarp nel grave incidente d'auto che ha coinvolto anche Bahar e Arif, le loro vite cercano lentamente di risollevarsi. Arif viene scarcerato dopo l’accusa di omicidio colposo, mentre Bahar tenta di tornare a una parvenza di normalità insieme ai figli Nisan e Doruk.



Ceyda lavora come donna delle pulizie a casa della scrittrice Fazilet, Enver continua invece a vivere accompagnato dalla presenza immaginaria di Hatice.



Sirin, rimasta sola con Nisan e Doruk, racconta loro una verità distorta che li sconvolge: manipolati da lei, i bambini si convincono che Arif sia responsabile della morte di Sarp e Hatice.



Dopo l'incendio scoppiato nella casa di Enver e Sirin, i due si trasferiscono da Bahar in attesa di trovare un'altra sistemazione. Quando Ceyda si ammala, Bahar la sostituisce a casa di Fazilet, che rimane profondamente colpita dalla sua storia.