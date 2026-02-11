"La forza di una donna", le trame della settimana dal 16 al 21 febbraio
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
© Da video
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "La forza di una donna", la serie televisiva turca in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 16.05. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 16 al 21 febbraio.
Tutti gli episodi de "La forza di una donna" sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
La Forza di una donna: le anticipazioni dal 16 al 21 febbraio
Dopo la morte di Hatice e Sarp nel grave incidente d'auto che ha coinvolto anche Bahar e Arif, le loro vite cercano lentamente di risollevarsi. Arif viene scarcerato dopo l’accusa di omicidio colposo, mentre Bahar tenta di tornare a una parvenza di normalità insieme ai figli Nisan e Doruk.
Ceyda lavora come donna delle pulizie a casa della scrittrice Fazilet, Enver continua invece a vivere accompagnato dalla presenza immaginaria di Hatice.
Sirin, rimasta sola con Nisan e Doruk, racconta loro una verità distorta che li sconvolge: manipolati da lei, i bambini si convincono che Arif sia responsabile della morte di Sarp e Hatice.
Dopo l'incendio scoppiato nella casa di Enver e Sirin, i due si trasferiscono da Bahar in attesa di trovare un'altra sistemazione. Quando Ceyda si ammala, Bahar la sostituisce a casa di Fazilet, che rimane profondamente colpita dalla sua storia.
Il cast e i personaggi
L'attrice Özge Özpirinçci - già nota in Italia per aver preso parte alla serie "Il Dottor Alì" - interpreta la protagonista della serie Bahar Çeşmeli, una giovane cresciuta senza la madre e costretta a crescere due figli da sola dopo la scomparsa del marito.
Il marito Sarp, creduto all'inizio morto e nuovamente tornato nella vita della protagonista, è interpretato da Caner Cindoruk, mentre la mamma di Bahar, Hatice, è l'attrice Bennu Yıldırımlar.
Nel cast compaiono anche Seray Kaya nel ruolo della sorellastra di Bahar, Şirin, e Feyyaz Duman nel ruolo di Arif, il nuovo compagno di Bahar.