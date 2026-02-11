"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 16 al 21 febbraio
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
© Da video
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 16 al 21 febbraio.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 16 al 21 febbraio
Sahika si scaglia contro Zehra per la sua presenza alla festa di Yildiz, mentre il malore improvviso di Aysel fa sospettare a Yildiz un piano orchestrato da Sahika, anche se la donna si riprende senza conseguenze.
Durante un brunch alla villa per celebrare il libro di Zehra, l’arrivo della polizia e di Ender sconvolge tutti: Ender accusa Sahika di aver tentato di ucciderla e il ritorno della madre traumatizza Erim, che decide di non volerla più vedere.
Yildiz sospetta che Sahika e Yigit stiano somministrando qualcosa a Erim e, con Ender e Caner, tenta di scoprirlo, ma il piano fallisce.
Halit vuole cacciare Yildiz dalla villa ed Ender è pronta a rischiare ancora di più con un nuovo piano.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell’alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.