"Io sono Farah", le trame della settimana dal 16 al 20 febbraio
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Io sono Farah", la serie televisiva turca in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14.00. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 16 al 20 febbraio.
Tutti gli episodi de "Io sono Farah" sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Io sono Farah: le anticipazioni dal 16 al 20 febbraio
Nel frattempo, Tahir riesce a fuggire dalla prigionia e a liberare anche il bambino tenuto ostaggio dagli iraniani. Farah minaccia Rahsan di mandare il video di lei e Akbar a Behnam.
Perihan e Vera si incontrano davanti alla casa dove si nasconde Orhan, ma lui non è presente; nelle stanze si trovano invece tracce di sangue.
Infine, per placare l'ira di Vera, Behnam le offre una somma molto generosa, ottenendo in cambio informazioni cruciali sulla falsa sepoltura del fratello di Mehmet.
Il cast e i personaggi
Nella serie, Demet Özdemir veste i panni della protagonista Farah, giovane iraniana immigrata a Istanbul. L'attrice turca è particolarmente apprezzata dal pubblico italiano grazie ai ruoli interpretati in altre serie di successo come "Daydreamer", "My home my destiny" e "La ragazza e l'ufficiale".
Tahir, capo di un'organizzazione criminale, è interpretato da Engin Akyürek; mentre Feyyaz Duman - noto per il ruolo di Arif Kara nella serie "La forza di una donna" - è Behnam.
Nel cast troviamo anche Senan Kara, già nota in "My home my destiny", che in questo caso presta il volto a Vera.