"Io sono Farah", le trame della settimana dal 16 al 20 febbraio

Mahmud sta per celebrare il matrimonio tra Behnam e Farah, ma Rahsan si oppone richiedendo un periodo di attesa, dato che Farah era stata sequestrata da Tahir poche settimane prima.



Nel frattempo, Tahir riesce a fuggire dalla prigionia e a liberare anche il bambino tenuto ostaggio dagli iraniani. Farah minaccia Rahsan di mandare il video di lei e Akbar a Behnam.



Perihan e Vera si incontrano davanti alla casa dove si nasconde Orhan, ma lui non è presente; nelle stanze si trovano invece tracce di sangue.



Infine, per placare l'ira di Vera, Behnam le offre una somma molto generosa, ottenendo in cambio informazioni cruciali sulla falsa sepoltura del fratello di Mehmet.