"La forza di una donna", le trame della settimana dall'11 al 16 maggio
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
© Da video
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "La forza di una donna", la serie televisiva turca in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 16.05. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 11 al 16 maggio.
Tutti gli episodi de "La forza di una donna" sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
La Forza di una donna: le anticipazioni dall'11 al 16 maggio
Bahar riesce a salvare Doruk dal pericolo in cui Sirin lo aveva trascinato e, questa volta, perde completamente il controllo. Nel frattempo, Arif rivela a Enver e Bahar ciò che ha scoperto sulla morte di Sarp: i due capiscono che l'unica soluzione è far ricoverare Sirin in un ospedale psichiatrico.
Ceyda, invece, riceve la notizia che potrà tenere Arda ed esplode di gioia, ma l'entusiasmo si spegne quando scopre che Emre, ubriaco, ha lasciato i bambini incustoditi. Anche Jale ed Enver, parlando con il medico, ricevono la conferma che Sirin ha bisogno di cure e di un ricovero urgente. Tuttavia, la ragazza si nasconde in un hotel e fa perdere le sue tracce.
Sirin torna poi a casa con l'intenzione di rubare i soldi nascosti da Enver, ma non riuscendo a trovarli fugge di nuovo. Viene però vista da Yusuf, che avverte subito Arif. Intanto Bahar accompagna Fazilet alla casa editrice e, durante il tragitto, le confessa che è stata proprio Sirin a uccidere Sarp. Arrivate lì, Bahar resta sconvolta nello scoprire che il libro sarà pubblicato a suo nome, per volontà di Fazilet.
Il cast e i personaggi
L'attrice Özge Özpirinçci - già nota in Italia per aver preso parte alla serie "Il Dottor Alì" - interpreta la protagonista della serie Bahar Çeşmeli, una giovane cresciuta senza la madre e costretta a crescere due figli da sola dopo la scomparsa del marito.
Il marito Sarp, creduto all'inizio morto e nuovamente tornato nella vita della protagonista, è interpretato da Caner Cindoruk, mentre la mamma di Bahar, Hatice, è l'attrice Bennu Yıldırımlar.
Nel cast compaiono anche Seray Kaya nel ruolo della sorellastra di Bahar, Şirin, e Feyyaz Duman nel ruolo di Arif, il nuovo compagno di Bahar.