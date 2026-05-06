"La forza di una donna", le trame della settimana dall'11 al 16 maggio

Bahar riesce a salvare Doruk dal pericolo in cui Sirin lo aveva trascinato e, questa volta, perde completamente il controllo. Nel frattempo, Arif rivela a Enver e Bahar ciò che ha scoperto sulla morte di Sarp: i due capiscono che l'unica soluzione è far ricoverare Sirin in un ospedale psichiatrico.



Ceyda, invece, riceve la notizia che potrà tenere Arda ed esplode di gioia, ma l'entusiasmo si spegne quando scopre che Emre, ubriaco, ha lasciato i bambini incustoditi. Anche Jale ed Enver, parlando con il medico, ricevono la conferma che Sirin ha bisogno di cure e di un ricovero urgente. Tuttavia, la ragazza si nasconde in un hotel e fa perdere le sue tracce.



Sirin torna poi a casa con l'intenzione di rubare i soldi nascosti da Enver, ma non riuscendo a trovarli fugge di nuovo. Viene però vista da Yusuf, che avverte subito Arif. Intanto Bahar accompagna Fazilet alla casa editrice e, durante il tragitto, le confessa che è stata proprio Sirin a uccidere Sarp. Arrivate lì, Bahar resta sconvolta nello scoprire che il libro sarà pubblicato a suo nome, per volontà di Fazilet.