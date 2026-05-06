"Forbidden Fruit", le trame della settimana dall'11 al 16 maggio
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
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Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dall'11 al 16 maggio.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dall'11 al 16 maggio
Durante una diretta meteo di Yildiz, il piccolo Halit Can si mette a piangere: lei lo prende in braccio e trasforma la trasmissione in un momento dedicato alle mamme, ottenendo ancora una volta grande successo.
Nel frattempo, Halit invita Leyla a cena per presentarla ai figli, ma Yildiz, informata da Aysel, decide di sabotare la serata: affida Halit Can a Lila proprio all'inizio della cena, facendo sì che il bambino catalizzi tutta l’attenzione e metta in ombra Leyla.
Ender e Nadir organizzano una festa a sorpresa per il compleanno di Yildiz, che si rivela un trionfo. Halit, infastidito, minaccia Nadir affinché smetta di corteggiarla. Intanto Yildiz accetta anche una ricca proposta pubblicitaria, diventando sempre più indipendente.
Parallelamente, Leyla tenta di ingannare Halit chiedendo a un medico di confermare una falsa interruzione di gravidanza, ma l'uomo rifiuta e rivela tutto. Halit, furioso, la caccia definitivamente.
A peggiorare la situazione, Metin informa Halit di aver perso tutto: per coprire un enorme debito fiscale è costretto a vendere le quote della holding. Sconvolto, Halit ha un malore e si vede costretto a lasciare la villa insieme ai figli.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell'alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.