"Be My Sunshine", le trame dall'11 al 15 maggio

Poyraz viene trattenuto alla centrale di polizia dopo lo scontro con Batu, finito in ospedale con una grave ferita alla testa. Quando però Batu decide di non sporgere denuncia, Poyraz viene rilasciato.



Nel frattempo, Latif prova a riconquistare Zeynep, ma lei sceglie di restare a casa di Selma e, finalmente, tra le due torna la serenità. Intanto, Poyraz, deciso a tenere Batu lontano da Haziran, lo invita a passare la notte da lui fingendo di voler chiarire dopo la lite.

Biricik lascia Batu solo in pasticceria per una consegna urgente, proprio mentre arriva Nehir, furiosa dopo aver scoperto che la madre vuole uscire con Fatih.



Poyraz e Haziran trascorrono insieme il loro primo giorno come coppia. Scoprono che Batu non ha lasciato l'isola e discutono con lui, che gli dice che non può tornare a Istanbul perché è scappato dalla sua famiglia e si sta nascondendo.



Infine, Melisa e Alper continuano a fingere di stare insieme e Alper è sempre più nervoso, mentre Gorkem e Nehir vanno nella casa della defunta Hasibe per recuperare degli oggetti da vendere alla fiera di beneficenza.

