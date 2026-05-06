"Be My Sunshine", le trame dall'11 al 15 maggio
Le anticipazioni di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova serie turca disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity
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Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi di "Be My Sunshine", la serie turca disponibile on demand su Mediaset Infinity con una nuova puntata ogni giorno dal lunedì al venerdì. Ecco cosa vedremo nei nuovi appuntamenti disponibili sulla piattaforma streaming nella settimana dall'11 al 15 maggio.
"Be My Sunshine", le trame dall'11 al 15 maggio
Poyraz viene trattenuto alla centrale di polizia dopo lo scontro con Batu, finito in ospedale con una grave ferita alla testa. Quando però Batu decide di non sporgere denuncia, Poyraz viene rilasciato.
Nel frattempo, Latif prova a riconquistare Zeynep, ma lei sceglie di restare a casa di Selma e, finalmente, tra le due torna la serenità. Intanto, Poyraz, deciso a tenere Batu lontano da Haziran, lo invita a passare la notte da lui fingendo di voler chiarire dopo la lite.
Biricik lascia Batu solo in pasticceria per una consegna urgente, proprio mentre arriva Nehir, furiosa dopo aver scoperto che la madre vuole uscire con Fatih.
Poyraz e Haziran trascorrono insieme il loro primo giorno come coppia. Scoprono che Batu non ha lasciato l'isola e discutono con lui, che gli dice che non può tornare a Istanbul perché è scappato dalla sua famiglia e si sta nascondendo.
Infine, Melisa e Alper continuano a fingere di stare insieme e Alper è sempre più nervoso, mentre Gorkem e Nehir vanno nella casa della defunta Hasibe per recuperare degli oggetti da vendere alla fiera di beneficenza.
La trama e il cast
La serie ruota attorno al legame tra Haziran e Poyraz. Lei è una ragazza di città in tutto e per tutto, impegnata a livello professionale e perfetta per lo stile di vita frenetico di un grande centro urbano come Istanbul. Lui, invece, è proprietario di una piccola fabbrica di olio d'oliva, situata nel verde.
I due sono destinati a incontrarsi quando l'azienda per cui Haziran lavora la manda sull'isola dell'Egeo a trattare il terreno del nuovo resort, proprio quello su cui si trova l'attività di Poyraz.
Haziran, la protagonista femminile di "Be My Sunshine" è interpretata dall'attrice Ayca Aysin Turan. Nel ruolo di Poyraz troviamo invece Alp Navruz, attore e modello nato a Istanbul nel 1990.
Selma, la zia di Haziran ha il volto di Nihan Buyukagac, conosciuta anche in Italia per il ruolo di Adalet Soyozlu nella serie "Brave and Beautiful" con Kivanc Tatlitug. La figlia di Selma, Nehir, è interpretata da Eylul Ersoz, mentre la migliore amica di Haziran, Biricik, ha il volto dell'attrice turca Ozge Demirtel.
Già nota al pubblico italiano per il personaggio di Divit nella serie "DayDreamer - Le ali del sogno" e la madre di Devin in "The Family", l'attrice Ipek Tenolcay è la mamma di Haziran, Zeynep.
Nel cast troviamo anche Rami Narin e Beril Pozam, che interpretano rispettivamente Alper, il migliore amico di Poyraz,e Idil, ragazza da sempre innamorata del protagonista.