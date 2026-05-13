Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "La forza di una donna", la serie televisiva turca in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 16.05. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi finali trasmessi nella settimana dal 18 al 24 maggio.
Tutti gli episodi de "La forza di una donna" sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
La Forza di una donna: le anticipazioni del finale di stagione
Enver riesce finalmente a incastrare Sirin, che viene arrestata con l'accusa di aver ucciso Sarp e di aver tentato di assassinare Doruk. Nel frattempo, il libro che racconta la storia di Bahar ottiene un enorme successo, tanto da attirare l'interesse di alcuni produttori intenzionati a trasformarlo in una serie televisiva.
Dopo la notte trascorsa fuori città, Bahar, Ceyda, Arif e Raif rientrano a casa e iniziano i preparativi per un momento molto importante: la doppia promessa di matrimonio di Bahar e Arif e di Ceyda e Raif, evento che riunisce finalmente tutta la famiglia.
Nel frattempo, Enver continua a far visita ogni giorno a Sirin, ricoverata in un ospedale psichiatrico. Bahar, impietosita dalla solitudine dell'uomo, decide di accompagnarlo, ma la sua presenza scatena la furia di Sirin, che viene sedata e isolata.
Il giorno del matrimonio, tra emozione e preparativi, tutti ricordano con affetto le persone amate che non sono più accanto a loro.
Il cast e i personaggi
L'attrice Özge Özpirinçci - già nota in Italia per aver preso parte alla serie "Il Dottor Alì" - interpreta la protagonista della serie Bahar Çeşmeli, una giovane cresciuta senza la madre e costretta a crescere due figli da sola dopo la scomparsa del marito.
Il marito Sarp, creduto all'inizio morto e nuovamente tornato nella vita della protagonista, è interpretato da Caner Cindoruk, mentre la mamma di Bahar, Hatice, è l'attrice Bennu Yıldırımlar.
Nel cast compaiono anche Seray Kaya nel ruolo della sorellastra di Bahar, Şirin, e Feyyaz Duman nel ruolo di Arif, il nuovo compagno di Bahar.