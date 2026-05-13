"La forza di una donna", le anticipazioni del finale di stagione

Enver riesce finalmente a incastrare Sirin, che viene arrestata con l'accusa di aver ucciso Sarp e di aver tentato di assassinare Doruk. Nel frattempo, il libro che racconta la storia di Bahar ottiene un enorme successo, tanto da attirare l'interesse di alcuni produttori intenzionati a trasformarlo in una serie televisiva.



Dopo la notte trascorsa fuori città, Bahar, Ceyda, Arif e Raif rientrano a casa e iniziano i preparativi per un momento molto importante: la doppia promessa di matrimonio di Bahar e Arif e di Ceyda e Raif, evento che riunisce finalmente tutta la famiglia.



Nel frattempo, Enver continua a far visita ogni giorno a Sirin, ricoverata in un ospedale psichiatrico. Bahar, impietosita dalla solitudine dell'uomo, decide di accompagnarlo, ma la sua presenza scatena la furia di Sirin, che viene sedata e isolata.



Il giorno del matrimonio, tra emozione e preparativi, tutti ricordano con affetto le persone amate che non sono più accanto a loro.