"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 17 al 23 maggio

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 17 al 23 maggio.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 17 al 23 maggio
Dopo il tracollo finanziario, Halit e i suoi figli si trasferiscono a casa di Sitki, cercando con difficoltà di adattarsi alla nuova vita lontana dal lusso. Yildiz, colpita dalla situazione, decide di aiutarli inviando Aysel a fare la spesa e a cucinare per loro.
Nel frattempo, Erim viene umiliato a scuola perché la retta non è stata pagata: Ender e Kaya intervengono saldando il debito e convincono il ragazzo a tornare a vivere con loro. Anche Yigit cerca di stare vicino a Lila, facendosi assumere nel bar universitario dove lavora la ragazza.
Halit accetta un impiego come contabile in un supermercato, mentre Sahika, rimasta sola e senza alleati, inizia a progettare la sua vendetta. Ender, invece, riesce con astuzia a mantenere il proprio ruolo nella holding, spiazzando la rivale.
Quando Metin informa Halit che i suoi investimenti sono tornati a fruttare enormi guadagni, l'uomo decide di mantenere il segreto. Accetta così l'offerta di lavoro di Sahika con un obiettivo preciso: controllare i suoi nemici dall'interno e preparare la propria rivincita.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell'alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.