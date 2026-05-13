"Be My Sunshine", le trame dal 18 al 22 maggio

Durante la fiera di beneficenza, Poyraz è preoccupato per Idil, perché ha saputo che non sta andando in ospedale per la terapia, mentre Haziran, ignara del problema, inizia a ingelosirsi.



Poyraz e Haziran continuano a recitare la parte degli ex fidanzati e tutti ormai sono convinti che i due ragazzi si siano ormai lasciati, eccetto Idil e Batu.



Batu e Idil, infatti, tentano di capire se si siano lasciati davvero e, se sì, per quale motivo. Nel frattempo, Fatih e Latif collaborano per far sì che Zeynep torni sui suoi passi e Nehir sia più accomodante.



Biricik è fuori di sé per aver scoperto che Alper e Melisa si sono baciati e per aver capito che Alper in realtà ama Melisa. Fatih, accompagnato da Latif acquista una collana per conquistare Nehir.



Infine, Haziran e Poyraz, dopo aver scoperto che anche Aliye e Zeynep hanno tramato alle loro spalle per farli allontanare, decidono di sposarsi senza avvisarle di cosa stanno per fare, invitandole al boutique hotel.