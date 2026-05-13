Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi di "Be My Sunshine", la serie turca disponibile on demand su Mediaset Infinity con una nuova puntata ogni giorno dal lunedì al venerdì. Ecco cosa vedremo nei nuovi appuntamenti disponibili sulla piattaforma streaming nella settimana dal 18 al 22 maggio.
"Be My Sunshine", le trame dal 18 al 22 maggio
Durante la fiera di beneficenza, Poyraz è preoccupato per Idil, perché ha saputo che non sta andando in ospedale per la terapia, mentre Haziran, ignara del problema, inizia a ingelosirsi.
Poyraz e Haziran continuano a recitare la parte degli ex fidanzati e tutti ormai sono convinti che i due ragazzi si siano ormai lasciati, eccetto Idil e Batu.
Batu e Idil, infatti, tentano di capire se si siano lasciati davvero e, se sì, per quale motivo. Nel frattempo, Fatih e Latif collaborano per far sì che Zeynep torni sui suoi passi e Nehir sia più accomodante.
Biricik è fuori di sé per aver scoperto che Alper e Melisa si sono baciati e per aver capito che Alper in realtà ama Melisa. Fatih, accompagnato da Latif acquista una collana per conquistare Nehir.
Infine, Haziran e Poyraz, dopo aver scoperto che anche Aliye e Zeynep hanno tramato alle loro spalle per farli allontanare, decidono di sposarsi senza avvisarle di cosa stanno per fare, invitandole al boutique hotel.
La trama e il cast
La serie ruota attorno al legame tra Haziran e Poyraz. Lei è una ragazza di città in tutto e per tutto, impegnata a livello professionale e perfetta per lo stile di vita frenetico di un grande centro urbano come Istanbul. Lui, invece, è proprietario di una piccola fabbrica di olio d'oliva, situata nel verde.
I due sono destinati a incontrarsi quando l'azienda per cui Haziran lavora la manda sull'isola dell'Egeo a trattare il terreno del nuovo resort, proprio quello su cui si trova l'attività di Poyraz.
Haziran, la protagonista femminile di "Be My Sunshine" è interpretata dall'attrice Ayca Aysin Turan. Nel ruolo di Poyraz troviamo invece Alp Navruz, attore e modello nato a Istanbul nel 1990.
Selma, la zia di Haziran ha il volto di Nihan Buyukagac, conosciuta anche in Italia per il ruolo di Adalet Soyozlu nella serie "Brave and Beautiful" con Kivanc Tatlitug. La figlia di Selma, Nehir, è interpretata da Eylul Ersoz, mentre la migliore amica di Haziran, Biricik, ha il volto dell'attrice turca Ozge Demirtel.
Già nota al pubblico italiano per il personaggio di Divit nella serie "DayDreamer - Le ali del sogno" e la madre di Devin in "The Family", l'attrice Ipek Tenolcay è la mamma di Haziran, Zeynep.
Nel cast troviamo anche Rami Narin e Beril Pozam, che interpretano rispettivamente Alper, il migliore amico di Poyraz,e Idil, ragazza da sempre innamorata del protagonista.