La figlia di Guendalina Tavassi accusa: "Invece di rifarti, pensa a essere una buona madre"

Mentre a Tenerife Guendalina Tavassi e il marito Umberto si divertono spensierati, in Italia la figlia Gaia (avuta dall'ex marito Remo Nicolini) sta raccontando una verità sconvolgente. Su Instagram la ragazza ha infatti accusato la madre di averla "ammazzata di botte", pubblicando la chat in cui chiedeva aiuto a sua zia. Gaia ha poi rimproverato la Tavassi di non essere stata presente per lei: "Invece di rifarti pensa ad essere una madre".

LE ACCUSE DI GAIA - Tutto è iniziato da Gaia, che in una storia di Instagram ha accusato Guendalina di essere stata una mamma poco presente: "Ti sei nascosta per anni nei panni di una bravissima madre. Per carità, madre bravissima con i tuoi due figli (Chloe e Salvatore, avuti da Umberto D'Aponte ndr.)! La verità viene a galla. La vita di una persona la vedete nella vita reale, non su Instagram. L’apparenza inganna".

LA REPLICA DI GUENDALINA - “Gli invidiosi sono la categoria che preferisco...Mi fanno capire che possiedo qualcosa che loro non hanno”, ha ribattuto da Tenerife Guendalina e a quel punto la 15enne è esplosa. "Come fai a dire che tua figlia è invidiosa, sei una vergogna e un brutto esempio! Invece di rifarti pensa ad essere una madre, cosa che non sei e sarai mai". Gaia ha poi pubblicato le chat private tra lei eGuendalina, in cui quest'ultima la insulta dandole della ladra e della bugiarda,

LE BOTTE E IL SOCCORSO DELLA ZIA - Infine la ragazza ha mostrato una foto della sua guancia arrossata, probabilmente per uno schiaffo, e la chat in cui dice alla zia che la madre l'ha "ammazzata di botte". A corredo dello scatto il messaggio: "L’ultima volta che sono andata da lei, costretta da mio padre, con la speranza di poter ricucire il nostro rapporto, è finita così".

DALLA PARTE DI PAPA' REMO - La 15enne ha poi preso le difese del padre, con cui vive, chiedendo alla madre di non coinvolgerlo in una situazione che riguarda solo loro due: "Cara mamma non metterlo in mezzo. E' sempre stato presente, cerca di accontentarmi in tutto. Segue la mia vita da adolescente e lavora tutto il giorno. Ti assicuro che è un bravissimo padre e non si è mai permesso di usare la violenza, né sui figli né sulle donne"

