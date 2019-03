La figlia di Bendetta Parodi si innamora di uno chef 37enne: la mamma in lacrime

Uno chef per la figlia della cuoca più famosa d’Italia. Almeno è quello che “Le Iene” hanno fatto credere a Benedetta Parodi. Il programma di Italia 1, proprio con la complicità di Matilde, la figlia 16enne della ex conduttrice di “Cotto e Mangiato”, ha inscenato la storia tra quest’ultima e Marco, chef di 37 anni che collabora con Benedetta in un nuovo programma.



Pochi giorni dopo la prima puntata ecco il primo segnale Matilde non rientra a casa per cena: “Sono in centro a Milano a prendere un aperitivo con Marco”. Benedetta è già terrorizzata e scatta l’istinto materno: “Hai 16 anni ca**o, torna subito a casa. Chi ti ha dato il permesso?”. Rientrata, la ragazza confessa la ‘cotta’ per l’uomo, ma la mamma prova a farla ragionare.



Il secondo giorno, Marco non si presenta alle riprese del programma e Matilde manda un messaggio audio a Benedetta: “Siamo a casa di un amico di Marco, mi ha detto che lo sapevi”. La Parodi impazzisce, arriva a casa dell’amico dello chef e gli urla in faccia: “Io ti denuncio”.



Ma Matilde tiene il punto, tanto che Benedetta è costretta a portarla via di peso. Poi Nicolò De Devitiis svela lo scherzo e la Parodi scoppia in lacrime, accusando anche Matilde: “Te comunque sei una stro**a, eh!”