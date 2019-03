Lite furibonda per Francesco Facchinetti: lo scherzo integrale architettato da "Le Iene"

Nuovo scherzo de “Le Iene”, che si sono intrufolati in un'altra coppia per creare particolari problemi di gelosia. Dopo Insigne, è la volta di Francesco Facchinetti, per una candid che ha visto la complicità della moglie e di Laura Cremaschi. La “Bonas” di Paolo Bonolis chiede alcuni selfie di troppo all'artista e la moglie Wilma inizia una sfuriata, culminata con un bicchiere d’acqua gettato in faccia alla Cremaschi.



“Devi mettere un freno a queste situazioni” spiega la moglie. Il video di Wilma che getta l’acqua in faccia alla Cremaschi viene pubblicato su Instagram scatenando i commenti degli utenti: c’è chi è pro e chi è contro ma tutti ne parlano. La showgirl di “Avanti un altro” minaccia addirittura una denuncia, ma poi viene svelato al conduttore che si tratta di uno scherzo. “Siete dei deficienti, i miei genitori mi hanno chiamato arrabbiati” è il commento di Facchinetti.