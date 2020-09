La consegna del Tapiro a Flavio Briatore: "Covid? Ho sempre detto di rispettare le indicazioni"

Dopo aver sostenuto la tesi secondo cui il virus fosse “clinicamente morto”, per poi essere stato lui stesso contagiato, Flavio Briatore è stato intercettato dall'inviato di "Striscia la Notizia", Valerio Staffelli, che gli ha consegnato il il primo Tapiro d'oro della nuova stagione del programma di Valerio Staffelli.

"Ho sempre detto che bisogna rispettare le indicazioni dei dottori - ha detto l'imprenditore - sono andato in ospedale perché pensavo davvero di avere soltanto una prostatite. La partitella in Sardegna? Durata due minuti, ho girato il video in cui ho segnato e sono andato via". Quindi una battuta su Berlusconi, incontrato qualche giorno prima di ricevere l'esito positivo al tampone: "L'ho trovato davvero in forma durante il nostro incontro, ma anche io ero in forma".

Poi la risposta a De Luca che aveva ironizzato sulla vicenda, parlando di "prostatite ai polmoni": "Non è bello scherzare su qualcuno che è malato, anzi è un pezzo di m***a". Infine, Briatore non ha voluto replicare parole di Elisabetta Gregoraci nella Casa del "GF Vip", che aveva detto di aver sacrificato la sua vita per stargli vicino: "Non rispondo".