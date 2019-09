La confessione di Flavia Vento: “Ho baciato Leonardo Di Caprio”

Quasi per caso, in studio a Pomeriggio Cinque emerge un curioso risvolto sulla vita di Flavia Vento. È Giovanni Ciacci ad accennare "all’ex fidanzato della showgirl, Leonardo di Caprio". Lei imbarazzata tenta subito di ridimensionare: “L’ho conosciuto vent’anni fa ma non c’è stato niente di che. Sì, è vero che ci sono uscita più volte – continua – Se c’è stato un bacio? In discoteca”. L’episodio ha molto meravigliato Barbara d’Urso, che si è complimentata con la Vento: "Ti sei baciata con Leonardone? Molto brava!". Ironica la conclusione dell'ex modella: "Anche per questo da allora sono rimasta casta".