"Biagiful", il quadrilatero amoroso tra Biagio D’Anelli, Tittocchia, Malena e Flavia Vento

Prima solo una coppia, poi un triangolo, ora un quadrato vero e proprio. Tra gli ospiti di "Pomeriggio Cinque" c’erano tutti i protagonisti della telenovela che sta infiammando il mondo della televisione in quest’ultimo periodo.



Il protagonista maschile è sempre lui, Biagio D’Anelli, concorrente della undicesima edizione del "Grande Fratello", che deve rispondere alle accuse della sua ex Emanuela Tittocchia: “Ha bisogno di uno psichiatra. Mi invita a cena e poi lo vedo in certi atteggiamenti con le altre donne”.



Ma chi sono le altre donne nella vita di Biagio? Malena, che si difende: “È semplicemente un’amicizia tra persone che si conoscono da anni”. Come se non bastasse ci si mette anche Flavia Vento, che da poco aveva iniziato frequentare Biagio, ma sembra avere già cambiato idea: “Io sono casta, lui preferisce la bella vita e la trasgressione insieme alla sua amica Malena”.