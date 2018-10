Ancora polemica tra Emanuela Tittocchia e Biagio D’Anelli: "Ho rinunciato al derby per stare con lei"

E' bastato un aperitivo insieme per fare ripartire la domanda: “Ma Tittocchia e D’Anelli sono tornati insieme?”. I due provano a rispondere a Pomeriggio Cinque, dove la ex coppia era ospite di Barbara D’Urso. Prima la versione del deejay: “Ho perso il derby per stare con lei, e appena arrivato era già al cellulare, mi stava già passando la voglia". Più diretta Emanuela: “Beh io ero arrivata da Reggio Calabria, comunque è da ieri sera che mi rompe lo scatole con questo derby”.



Ad aggiungere benzina sul fuoco ci ha pensato Mondonico, che ha ammesso di aver visto Flavia Vento e Biagio in atteggiamenti molto teneri dietro le quinte di Domenica Live: “Ho avuto il piacere di conoscere la signorina Vento” si è difeso il deejay, che aveva anche pubblicato una storia su Instagram con la bionda showgirl. Una storia quasi subito rimossa.