"La casa di carta" non può fare a meno di Berlino: ci sarà anche nella quinta stagione

Un criptico post di Pedro Alonso, ovvero Berlino, ha stuzzicato i fan della fortunata serie tv "La Casa di Carta" e raccolto milioni di visualizzazioni L'attore, che si è immortalato in un selfie davanti agli studi ha scritto: “Ho appena tagliato i capelli e provato i vestiti. Tutti indossavano delle mascherine. Sembrava il Pentagono. Il fatto è che presto sarò di nuovo lui. Si chiama Berlino ed è puro amore. Qualche volta". E' la conferma che uno dei personaggi più complessi e amati della serie tv spagnola è tornato sul set?

Le riprese della quinta stagione della serie tv cult sono intanto ufficialmente iniziate anche se non è stata ancora ufficializzata la data d'uscita, che si presume possa essere non prima dell’estate del 2021.

Berlino, personaggio chiave della serie, fratello del Professore, il capo della banda, è colui che ha progettato il colpo per rubare l’oro nel Banco di Spagna, ed è poi morto alla fine della seconda parte, poco prima che la banda scappasse dalla Zecca di Stato.

Di fatto non se ne è però mai andato ed è tornato anche nelle stagioni successive in flashback, sogni e ricordi dei diversi personaggi.



Di lui è innamorato Palermo, suo migliore amico e con il quale ha progettato il colpo per rubare l’oro nel Banco di Spagna, quello in cui sono impegnati i suoi compagni nell’ultima stagione.

Proprio in questa stagione diversi episodi sono proprio incentrati su di lui, da quello del suo matrimonio con Tatiana, a quello in cui si mette in evidenza il suo rapporto ambiguo con Palermo appunto.

Anche nella quinta stagione quindi Berlino sarà uno degli irrinunciabili "protagonisti" sebbee non sia chiaro ancora in che modo "tornerà" nella band.

