L'oceano merita un mare d'amore: Mediaset in prima linea per tutelare l'ambiente marino

Mediaset sostiene la Giornata mondiale degli oceani, che si celebra ogni anno l'8 giugno e proprio per questo, dal 7 giugno dedicherà al tema una massiccia campagna di sensibilizzazione in tv, radio e web con lo slogan "L'oceano merita un mare d'amore".

Lo spot , realizzato in collaborazione con l’Acquario di Genova, mostra dei bambini che invitano tutti a prendersi cura dei nostri mari. Un messaggio per le giovani generazioni e un insegnamento per gli adulti. Per celebrare la giornata, cambierà anche la "vestizione grafica" delle reti Canale Cinque, Italia Uno, Retequattro e Focus, interamente dedicata al tema.