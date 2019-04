La notizia era nell’aria, ma adesso arriva anche la conferma proprio dalle dirette interessate durante l’ultima puntata di “Domenica Live”. Eva Grimaldi, attrice ed ex protagonista di “Drive In”, e Imma Battaglia, attivista politica per i diritti della comunità LGBT, convoleranno a nozze il prossimo 19 maggio. Le due, in studio da Barbara d’Urso, hanno confermato che tra poco più di un mese si sposeranno: “Siamo molto emozionate – dice Eva – ma credo che Imma mi stia odiando perché la sto portando a fare mille giri, tra abiti, parrucchiere e organizzazione di tutto il matrimonio”. Durante la puntata, per la coppia, anche messaggi che hanno fatto emozionare, sui tutti quello di Luisa, la mamma di Imma: “VI auguro una vita lunga e tanto amore”. Vedendo la madre, Imma si è commossa: “È riservatissima, ma come avete fatto?”. Eva ha avuto parole al miele per la sua futura suocera: “Questo messaggio è ancora più forte di ciò che faremo noi il 19 maggio”.