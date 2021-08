Kit Harington: "Dopo 'Il Trono di Spade' ho avuto problemi mentali"

"Sono andato incontro a problemi mentali dopo Il Trono", ha detto: "E ad essere onesto anche durante la fine. Credo che debbano essere messi in relazione alla natura dello show e a ciò che ho fatto per anni". Di lì la decisione di prendersi una pausa e di concentrarsi su se stesso.

Leggi Anche Kit Harington ricoverato in rehab per stress e abuso di alcol: è crollato dopo il finale di GoT

Nel maggio del 2019, in coincidenza con la fine della serie, Harington è stato infatti ricoverato in un centro di salute mentale. Troppo stress, abuso di alcol e questioni personali da risolvere per la star indiscussa di "Game of Thrones", che pare non aver retto al peso dell'enorme successo della saga e si è così sottoposto ad un periodo di riabilitazione psicologica in un rehab di lusso.

La pausa dalla recitazione lo ha sicuramente aiutato a essere più attento ai ruoli da accettare, come dimostra la sua apparizione nella seconda stagione di "Modern Love". Tutto un altro genere rispetto a "Il Trono di Spade"... non c'è dubbio.

Ma nel frattempo l'attore è anche diventato padre di un bimbo avuto con Rose Leslie all'inizio del 2021.

I due attori si erano conosciuti proprio sul set di Game of Thrones per poi sposarsi nel 2018.