© IPA
Kelsey Grammer, noto soprattutto per il ruolo di "Frasier Crane " nelle serie tv "Frasier" e in "Cin Cin", è diventato papà per l'ottava volta. L'attore e la moglie Kayte Walsh, 46 anni, hanno accolto il loro quarto figlio insieme, un maschietto, che si chiama Christopher. La star tv, che ha 70 anni, ha annunciato la notizia durante un episodio del podcast "Pod Meets World" del 27 ottobre, dicendo: "È successo circa tre giorni fa… Christopher si è appena aggiunto alla famiglia".
Con questo arrivo la loro famiglia “allargata” arriva a otto figli: oltre ai quattro con Kayte (Faith, 12; Gabriel, 10; James, 8; e ora Christopher), Kelsey ha anche Spencer, 41 (con l’ex Doreen Alderman), Greer, 33 (con l’ex Barrie Buckner), e Mason, 23, e Jude, 20 (con l’ex Camille Grammer).
Kayte e Kelsey sono sposati dal 2011, e lei aveva annunciato la gravidanza già a giugno mostrando la pancia durante un’uscita a Londra.
Durante il podcast Grammer ha parlato della paternità definendolo uno dei ruoli “più appaganti” della sua vita e dicendo che i momenti più felici per lui sono quando tutti i figli — grandi e piccoli — si trovano nella stessa stanza. Ha inoltre raccontato che molti dei suoi figli stanno entrando nel mondo dello spettacolo, come lui: "Pensare che tutti i miei figli, almeno quelli che hanno alzato la mano, siano pronti ad assumersi responsabilità nella vita… è qualcosa di cui essere orgogliosi", ha detto.
In passato l'attore aveva confessato di voler recuperare il rapporto con i figli più grandi, ammettendo che “qualche figlio lo avevo un po’ trascurato” e che ora desiderava essere più presente. "Onestamente, il bello di essere un padre maturo è che hai la possibilità di riprovarci. È stato un vero dono", aveva dichiarato al Guardian nel 2018, quando la moglie Kayte Walsh diede alla luce il loro terzo figlio. Lo scorso maggio poi, Grammer ha parlato apertamente della sua paternità di sette figli in un'intervista esclusiva con People e ha raccontato che da quando, ha avuto i suoi tre figli più piccoli, ha iniziato a "recuperare il tempo perso" con i più grandi. "Ho trascurato un paio di bambini della mia vita, soprattutto i primi due", aveva ammesso: "Sto cercando di rimediare un po'. Sono ancora il loro padre, quindi puoi sempre avere l'occasione di farti vedere."