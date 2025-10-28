In passato l'attore aveva confessato di voler recuperare il rapporto con i figli più grandi, ammettendo che “qualche figlio lo avevo un po’ trascurato” e che ora desiderava essere più presente. "Onestamente, il bello di essere un padre maturo è che hai la possibilità di riprovarci. È stato un vero dono", aveva dichiarato al Guardian nel 2018, quando la moglie Kayte Walsh diede alla luce il loro terzo figlio. Lo scorso maggio poi, Grammer ha parlato apertamente della sua paternità di sette figli in un'intervista esclusiva con People e ha raccontato che da quando, ha avuto i suoi tre figli più piccoli, ha iniziato a "recuperare il tempo perso" con i più grandi. "Ho trascurato un paio di bambini della mia vita, soprattutto i primi due", aveva ammesso: "Sto cercando di rimediare un po'. Sono ancora il loro padre, quindi puoi sempre avere l'occasione di farti vedere."

