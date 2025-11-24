Logo Tgcom24
Sempre bombastica

Prima doccia nella giungla per Kelly Brook nel reality "I'm a Celebrity"

La modella, attrice e Dj 46enne era una delle concorrenti più attese e già dalle prime giornate sta regalando sorprese

24 Nov 2025 - 11:54
© Tgcom24

© Tgcom24

Prima doccia nella giungla per Kelly Brook nel reality "I'm a Celebrity". La modella, attrice e Dj 46enne era una delle concorrenti più attese e già dalle prime giornate sta regalando sorprese e qualche difficoltà inaspettata. E' stata la prima concorrente di questa edizione a usare la doccia nella giungla, indossando un bikini che non è passato inosservato.

Kelly e il corpo che cambia

 Prima di partecipare al reality ha rilasciato una intervista in cui ha parlato del copro che cambia: "Sai, la vita cambia e il tuo corpo cambia, e spero solo che le persone accettino me e il mio aspetto ora e non mi paragonino a come ero prima... Non sono più una modella di bikini ventenne". Prima del suo impegno nella giungla, la presentatrice ha dichiarato al Mail on Sunday: "Ho con me un sacco di bikini diversi, quindi non abbiamo ancora scelto quelli che indosserò nella giungla".

Il passato di modella sexy

 Negli anni Novanta Kelly Brook è stata all’apice del successo come modella, ha iniziato la sua carriera all’età di 16 anni, posando per riviste come "GQ", "Loaded", "FHM" e "Playboy". Oggi è una bravissima Dj e presentatrice tv.

La decisione e la paura dell’ignoto

 Kelly Brook ha dichiarato di aver accettato la sfida del reality  "I'm a Celebrity" nonostante non abbia mai fatto un campeggio: "Non ho mai dormito all’aperto", ha ammesso in una delle sue prime interviste prima di entrare nel reality. A convincerla sono state anche le esperienze recenti con suo marito Jeremy Parisi: dopo aver corso la London Marathon e partecipato insieme a "Race Across the World", ha sentito di poter affrontare anche la durezza della giungla.

La separazione dal marito

 Kelly ha definito la sua partecipazione al reality come "la più lunga separazione" che lei e Jeremy abbiano mai vissuto, ma la vede come "un’opportunità per crescere e mettersi alla prova".

Momenti iconici e prove difficili

 Ma non tutto è glamour nella giungla: durante una delle sue prove, ha dovuto pulire un’anguilla destinata al pasto del campo, e dopo l’operazione si è sentita male. La modella è corsa in bagno ed è stata vittima di un momento di nausea che ha allarmato i compagni e il pubblico.

Preoccupazioni per la salute

 I telespettatori hanno espresso timore per le condizioni di Kelly dopo aver notato un’eruzione rossa al collo dovuta a punture d’insetto. Le immagini del reality hanno alimentato commenti sulla sua salute, con molti fan che chiedono maggiore attenzione.

Reazioni del pubblico

 Non tutti, però, si sono dimostrati dalla sua parte: alcuni spettatori l’hanno criticata per il suo atteggiamento, sostenendo che sembri "troppo concentrata sul divertimento" e chiedendo che venga eliminata nelle prime puntate. Altri, invece, guardano con simpatia la sua lotta contro la sua paura dell’altezza e la determinazione nel portare a termine le prove più dure.

Il reality

 "I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!" è un reality show britannico in cui un gruppo di personaggi famosi viene portato a vivere nella giungla (di solito in Australia). I concorrenti devono affrontare prove difficili chiamate Bushtucker Trials: sfide con insetti, altezze, cibo disgustoso ecc. Il pubblico vota: chi deve fare le prove, e, più avanti, chi eliminare fino ad arrivare a un vincitore: il King/Queen of the Jungle. I concorrenti vivono con risorse limitate, devono collaborare e guadagnare cibo e comfort tramite le prove.

