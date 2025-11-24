La modella, attrice e Dj 46enne era una delle concorrenti più attese e già dalle prime giornate sta regalando sorprese
Prima doccia nella giungla per Kelly Brook nel reality "I'm a Celebrity". La modella, attrice e Dj 46enne era una delle concorrenti più attese e già dalle prime giornate sta regalando sorprese e qualche difficoltà inaspettata. E' stata la prima concorrente di questa edizione a usare la doccia nella giungla, indossando un bikini che non è passato inosservato.
Prima di partecipare al reality ha rilasciato una intervista in cui ha parlato del copro che cambia: "Sai, la vita cambia e il tuo corpo cambia, e spero solo che le persone accettino me e il mio aspetto ora e non mi paragonino a come ero prima... Non sono più una modella di bikini ventenne". Prima del suo impegno nella giungla, la presentatrice ha dichiarato al Mail on Sunday: "Ho con me un sacco di bikini diversi, quindi non abbiamo ancora scelto quelli che indosserò nella giungla".
Negli anni Novanta Kelly Brook è stata all’apice del successo come modella, ha iniziato la sua carriera all’età di 16 anni, posando per riviste come "GQ", "Loaded", "FHM" e "Playboy". Oggi è una bravissima Dj e presentatrice tv.
Kelly Brook ha dichiarato di aver accettato la sfida del reality "I'm a Celebrity" nonostante non abbia mai fatto un campeggio: "Non ho mai dormito all’aperto", ha ammesso in una delle sue prime interviste prima di entrare nel reality. A convincerla sono state anche le esperienze recenti con suo marito Jeremy Parisi: dopo aver corso la London Marathon e partecipato insieme a "Race Across the World", ha sentito di poter affrontare anche la durezza della giungla.
Kelly ha definito la sua partecipazione al reality come "la più lunga separazione" che lei e Jeremy abbiano mai vissuto, ma la vede come "un’opportunità per crescere e mettersi alla prova".
Ma non tutto è glamour nella giungla: durante una delle sue prove, ha dovuto pulire un’anguilla destinata al pasto del campo, e dopo l’operazione si è sentita male. La modella è corsa in bagno ed è stata vittima di un momento di nausea che ha allarmato i compagni e il pubblico.
I telespettatori hanno espresso timore per le condizioni di Kelly dopo aver notato un’eruzione rossa al collo dovuta a punture d’insetto. Le immagini del reality hanno alimentato commenti sulla sua salute, con molti fan che chiedono maggiore attenzione.
Non tutti, però, si sono dimostrati dalla sua parte: alcuni spettatori l’hanno criticata per il suo atteggiamento, sostenendo che sembri "troppo concentrata sul divertimento" e chiedendo che venga eliminata nelle prime puntate. Altri, invece, guardano con simpatia la sua lotta contro la sua paura dell’altezza e la determinazione nel portare a termine le prove più dure.
"I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!" è un reality show britannico in cui un gruppo di personaggi famosi viene portato a vivere nella giungla (di solito in Australia). I concorrenti devono affrontare prove difficili chiamate Bushtucker Trials: sfide con insetti, altezze, cibo disgustoso ecc. Il pubblico vota: chi deve fare le prove, e, più avanti, chi eliminare fino ad arrivare a un vincitore: il King/Queen of the Jungle. I concorrenti vivono con risorse limitate, devono collaborare e guadagnare cibo e comfort tramite le prove.