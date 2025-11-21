Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
dallo scandalo alla corona

Fátima Bosch Fernández incoronata Miss Universo 2025 dopo la lite con gli organizzatori

La modella messicana trionfa in Thailandia: era stata definita "stupida" dal direttore del concorso

21 Nov 2025 - 12:02

Fátima Bosch Fernández, rappresentante del Messico, è stata incoronata Miss Universo 2025 durante la finale del concorso svoltasi al centro Impact Challenger di Nonthaburi, vicino a Bangkok, Thailandia. La modella, 25 anni, ha conquistato la corona con una presenza elegante e sicura, distinguendosi per la sua risposta convincente al momento delle domande decisive. Negli scorsi giorni era stata al centro di uno scandalo quando il direttore nazionale thailandese Nawat Itsaragrisil l’aveva definita "stupida" e lei era uscita dalla sala a testa alta seguita da altre concorrenti.

Fátima Bosch Fernández incoronata Miss Universo 2025

1 di 12
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

Il potere dell'autenticità

  Sul palco finale, Fátima Bosch Fernández ha risposto alla domanda chiave: "Se vincessi Miss Universo, come useresti questa piattaforma per dare potere alle giovani ragazze?" con parole intense: "Credete nel potere della vostra autenticità. Credete in voi stesse, nei vostri sogni e nel vostro cuore, e non permettete a nessuno di farvi dubitare del vostro valore, perché valete tutto e la vostra voce ha bisogno di essere ascoltata".

Le altre Miss sul podio

 Sul podio, insieme a lei, sono salite Praveenar Singh della Thailandia, seconda classificata, e Stephany Adriana Abasali del Venezuela, terza. 

Lo scandalo

 Poche settimane prima della finale, Fátima Bosch Fernández era stata coinvolta in una controversia pubblica con il direttore del concorso, Nawat Itsaragrisil, che l’aveva rimproverata durante una diretta streaming per non aver rispettato alcune indicazioni promozionali, arrivando a chiamarla “stupida”. Lei e altre concorrenti avevano reagito lasciando temporaneamente la stanza in segno di protesta. Nawat successivamente si è scusato nel corso di una cerimonia di benvenuto trasmessa in diretta: "Se qualcuno è stato colpito e non si è sentito a proprio agio per quello che è successo, mi dispiace molto“, ha detto rivolgendosi alle concorrenti. Poi, cambiando tono, ha aggiunto: “È passato. OK? Siete felici?”.

Chi è Fátima Bosch Fernández

 Fátima Bosch è nata a Villahermosa, Tabasco, in Messico, e ha studiato moda alla Universidad Iberoamericana e alla NABA di Milano. Si dedica al design sostenibile, realizzando abiti da materiali riciclati, e da anni fa volontariato con bambini affetti da cancro. Ha convissuto con dislessia e ADHD, trasformando le sfide personali in punti di forza.

Ti potrebbe interessare

miss universo
gossip

Sullo stesso tema