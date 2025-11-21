Fátima Bosch Fernández incoronata Miss Universo 2025 dopo la lite con gli organizzatori

Poche settimane prima della finale, Fátima Bosch Fernández era stata coinvolta in una controversia pubblica con il direttore del concorso, Nawat Itsaragrisil, che l’aveva rimproverata durante una diretta streaming per non aver rispettato alcune indicazioni promozionali, arrivando a chiamarla “stupida”. Lei e altre concorrenti avevano reagito lasciando temporaneamente la stanza in segno di protesta. Nawat successivamente si è scusato nel corso di una cerimonia di benvenuto trasmessa in diretta: "Se qualcuno è stato colpito e non si è sentito a proprio agio per quello che è successo, mi dispiace molto“, ha detto rivolgendosi alle concorrenti. Poi, cambiando tono, ha aggiunto: “È passato. OK? Siete felici?”.