Katy Perry travestita da disinfettante per lanciare "American Idol"

"Oh hey, Katy Perry ti ricorda di stare al sicuro, lavarti le mani e sintonizzarti su un episodio completamente nuovo, come mai prima d'ora, di 'American Idol'...". A parlare è la cantante che in un video su Instagram indossa un costume gigante a forma di disinfettante da cui sbuca solo la testa. Il talent " American Idol " è tornato e il giudice 35enne lo promuove alla sua maniera in tempi di Covid 19.

LEGGI ANCHE >

Katy Perry piange la morte della sua gatta

Katy ama travestirsi, lo aveva già fatto l'anno socrso, durante l'after-party del Met Gala in cui si presentò prima nei panni di un lampadario e poi con un vestito a forma di hamburger. La pop star, compagna di Orlando Bloom, durante una diretta social con i fan ha parlato della gravidanza (è incinta del primo figlio) e ha detto di essere "incredula e felice" per come sta portando avanti il pancione durante il Covid 19.

Katy Perry come un disinfettante IPA 1 di 21 IPA 2 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 10 di 21 IPA 11 di 21 IPA 12 di 21 IPA 13 di 21 IPA 14 di 21 IPA 15 di 21 IPA 16 di 21 IPA 17 di 21 IPA 18 di 21 IPA 19 di 21 IPA 20 di 21 IPA 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Tornando al vestito, la Perry ha anche confessato di aver "sognato questo abito per circa tre settimane e finalmente ce l'ho fatta". Anche se non tutti i seguaci hanno apprezzato. In molti l'hanno criticata perché "responsabile di trasformare un dramma mondiale in uno scherzo".. Lei ci ha riso su....



TI POTREBBE INTERESSARE: