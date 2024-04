Katia Pedrotti: "Un terzo figlio a 45 anni? Mi piacerebbe"

Si erano conosciuti 20 anni fa come inquilini nella Casa del "Grande Fratello", oggi Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli raccontano a "Verissimo" il loro amore coronato dalle nozze e dalla nascita di due figli, Matilda e Tancredi. Sull'ipotesi di mettere in cantiere un terzo figlio però Ascanio frena: "Ho 50 anni, so che ricominciare diventerebbe più faticoso", ammette. Al contrario Katia si dice pronta: "Non dico no a priori, se le cose devono avvenire avvengono da sole. Dei miei due figli sono felice però mi è rimasta una voglia di cucciolo", spiega l'ex gieffina.

"Poi io sono allergica agli animali quindi non posso nemmeno prendermi un cucciolo peloso, al massimo un gamberetto", scherza l'influencer 45enne. In attesa di sapere se in casa Pacelli arriverà un terzo figlio, la prima coppia a essersi innamorata nella "casa più spiata d'Italia" accoglie in studio Matilda e Tancredi. I due ragazzi, di 17 e 10 anni, leggono una lettera di ringraziamento ai genitori per gli insegnamenti quotidiani di cui fanno tesoro.