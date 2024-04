Una notizia smentita dalla diretta interessata a Tvblog: "Non abbiamo rilasciato dichiarazioni né io né Angelo. E' un terreno delicato, non parlo".

Leggi Anche Katia Follesa e Angelo Pisani al capolinea dopo 25 anni d'amore

Tgcom24

Katia Follesa: "Non ho smentito la crisi" Katia Follesa e Angelo Pisani stanno attraversando una fase delicata del loro rapporto e proprio per questo hanno deciso di non rilasciare interviste sul tema. Ora, però, la comica è stata costretta a intervenire dopo alcune sue presunte dichiarazioni: "Non ho smentito niente. Non ho affrontato il tema, non abbiamo rilasciato dichiarazioni né io né Angelo. Sono tutte notizie inventate, vecchie interviste mescolate, un puzzle inenarrabile. Non abbiamo risposto volutamente. Non ha senso che la gente voglia sapere se Katia Follesa e Angelo Pisani stanno ancora insieme o si sono lasciati. Non siamo Totti e Ilary. È un terreno delicato, non ne parlo".

Angelo Pisanti e Katia Follesa: le nozze saltate e i due appartamenti La coppia non ha mai negato che ci sia stato un allontanamento. Da alcuni anni hanno infatti un secondo appartamento in cui andare, per prendersi i propri spazi, e nel 2022 Katia aveva declinato la romantica proposta di matrimonio di Angelo perché non si sentiva pronta al grande passo. "Mi ha fatto una proposta fighissima, con un quaderno e un anello, la notte di Natale. Da lì a organizzare un matrimonio… Ho capito che non è cosa. Ci abbiamo provato, poi ho capito che era meglio di no", aveva raccontato la comica a "Verissimo". La scorsa Pasqua, infine, lei l'ha trascorsa a Londra insieme alla figlia Agata e alla big family di Alessia Marcuzzi, senza Angelo al suo fianco.

Angelo Pisani e Katia Follesa separati per due anni Non è la prima volta che Katia Follesa e Angelo Pisani si concedono una pausa dal loro rapporto. In un'intervista di coppia a "Verissimo", nel 2018, avevano ammesso di essere rimasti separati per un lungo periodo. "Sono stati due anni necessari, avevamo bisogno di ritrovare noi stessi. Poi ci siamo ritrovati e ci siamo messi insieme con la voglia di stare insieme, prima era un po' un'abitudine.