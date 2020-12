Katia Follesa: "Ho avuto il Covid, è stata una galera"

"Ho avuto il Covid, ma non l'ho detto a nessuno". Katia Follesa a "Verissimo" racconta la sua esperienza con il coronavirus. "L'ho preso a metà ottobre - spiega la comica - per fortuna ho avuto una forma abbastanza leggera e non sono stata molto male. Ho preferito non dire niente per non far preoccupare nessuno".





L'ex volto di "Zelig" ha raccontato anche il suo isolamento: "Ho sfruttato quel momento per regalare un po' di ironia sui social. Nessuno dei miei famigliari voleva incrociarmi, neanche in corridoio. Posso dire che è stata una galera".