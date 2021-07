E se il successo di "Beautiful", sbarcato in Italia più di trent’anni fa, non conosce sosta, con ben 31 Emmy Awards vinti nel corso degli anni e circa 4500 episodi all'attivo, anche quello di Katherine Kelly Lang non è da meno. L'attrice, nata a Los Angeles il 25 luglio 1961 è l'unica del cast, che, insieme a John McCook (Eric), continua a lavorare ancora nella serie dalla prima puntata andata in onda il 23 marzo 1987.

Arrivato in Italia nel 1990 lo show ha festeggiato l'anno scorso il suo trentesimo anniversario nello stivale, paese a cui sia il cast sia la soap sono molti legati.

Nella vita reale, Katherine Kelly Lang è madre di tre figli, nonna, donna innamorata di un uomo più giovane di lei di 16 anni, il fidanzato Dominique Zoida, direttore marketing della CBS, rete che produce "Beautiful", molto sportiva e promotrice di diverse cause benefiche.



Con Brooke, ha rivelato l'attrice durante un'intervista qualche tempo fa, ha molte cose in comune, dalla caparbietà all'ambizione, dalla competitività alla passione con la quale affrontare la vita, oltre all'autenticità: "Sia Brooke, sia io agiamo con il cuore, non sappiamo fingere".

Katherine è stata sposata due volte, la prima con Scott Snider, da cui sono nati i primi due figli Jeremy e Julian. Poi dal 1997 al 2014 è stata legata a ad Alex D’Andrea, produttore cinematografico italo-americano, da cui è nata la figlia Zoe Katrina D’Andrea, che recentemente l’ha resa nonna per la seconda volta.

Oltre a "Beautiful" ha recitato in diversi film, nel 1994 è stata protagonista di "Trappola nella notte" con Scott Valentine, e nel 1997 in "Esperimento letale".

In TV ha interpretato altri ruoli da guest star, nel 1987 in "Magnum, P.I"., con Tom Selleck, nel 1996 nella miniserie "Colomba solitaria", mentre nel 1999 interpreta per 5 episodi il ruolo di Brooke in un crossover nella soap "Febbre d'amore", soap nella quale tornerà per una puntata nel 2007.

Nel 2014 è nel cast del talent show "Ballando con le stelle", condotto da Milly Carlucci in coppia con Simone Di Pasquale.