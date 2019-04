Brooke di Beautiful a "Pomeriggio Cinque": "Sto con un uomo più giovane di me di 16 anni"

"Da sei anni sto con un uomo di 16 più giovane di me". Lo confessa Katherine Kelly Lang, meglio conosciuta come la star di "Beautiful" Brooke Logan, ospite nello studio di “Pomeriggio Cinque”.



La prima domanda della conduttrice è infatti sulle sue relazioni personali: “Sei fidanzata?”, chiede Barbara d'Urso che riceve la risposta inaspettata. Katherine Kelly Lang prosegue quindi parlando del suo prossimo film in uscita, ma è la rivelazione sul suo giovane innamorato a suscitare particolare interesse.



E dalla regia viene mandato in onda un servizio sulle “Milf” che scelgono di fidanzarsi con ragazzi più piccoli di loro e subiscono spesso pesanti attacchi sui social network.