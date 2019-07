Katherine Heigl: "Capitolo chiuso con Grey's Anatomy"

I fan ci sperano sempre, ma Katherine Heigl chiude ogni spiraglio. Per lei "Grey's Anatomy" è un capitolo chiuso. Insomma, non rivedremo la famosa dottoressa Izzie Stevens. Intervistata da "ET" l'attrice ha spiegato i motivi del "no": "Non penso più a Izzie da anni, non lo rifarei. Ho quasi la sensazione che è diventato qualcosa di diverso rispetto a quando me ne sono andata, ben nove anni fa".