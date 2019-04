Karina Cascella attacca Nina Moric: "Sei mentalmente fragile"

"Sei un pessimo esempio per tua figlia e per tutti quelli che soffrono, perché non devi mai permetterti di giudicare gli altri". Non usa mezzi termini Nina Moric, che ospite a "Live - Non è la d'Urso" si scontra con Karina Cascella, seduta in una delle cinque sfere dell'uno contro tutti.



"Secondo me Fabrizio Corona ti ha psicologicamente distrutto i neuroni. Il fatto che non lavori più in televisione probabilmente significa che non riesci ad essere lucida in certi contesti", aveva esordito Karina, che poi rincara la dose: "Non serve un medico per capire che sei fragile dal punto di vista mentale".



Immediata la reazione della modella, che non ci sta: "Non sei una psicologa, prendi una laurea e poi ne parliamo. Non sei nessuno per giudicarmi".