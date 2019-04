"Il riavvicinamento con Fabrizio è nato grazie a sua mamma, con la quale io e nostro figlio Carlos abbiamo passato dieci giorni insieme questa estate" Inizia così la lunga intervista di Nina Moric, che a "Live - Non è la d'Urso" si racconta nell'uno contro tutti, esprimendo l'amore per il figlio e rivivendo la relazione con Fabrizio Corona.



"Non ho pianto per il suo ultimo arresto, perché non ho più le lacrime. Però prego perché tutto questo prima o poi finisca - spiega la showgirl nella trasmissione di Canale 5 - Quel giorno mi ha chiamata e io pensavo fosse uno scherzo, poi gli hanno permesso di vedere Carlos prima di riportarlo in carcere".



Ma quando le viene chiesto se risposerebbe Fabrizio Corona, per la modella non ci sono dubbi: "Lo sposerei altre mille volte. Tutte le esperienze che ho fatto nella vita mi hanno permesso di rialzarmi ogni volta che sono caduta".