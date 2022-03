Jussie Smollett è di nuovo libero, l'attore di "Empire" ha fatto solo sei giorni di galera

Il tribunale della contea di Cook ha infatti ordinato che l'attore, famoso per la sua interpretazione del personaggio di Jamal Lyon nella serie tv 'Empire', venga rilasciata su cauzione in attesa della sua richiesta di appello. La star televisiva era stato condannato la settimana scorsa a 150 giorni di carcere (5 mesi), 30 mesi in libertà condizionata, un risarcimento da 120 mila dollari e una multa da 25 mila dollari per una falsa denuncia alla polizia fatta nel gennaio del 2019.

Subito dopo l'emanazione della sentenza, in uno sfogo, Smollett aveva proclamato la sua innocenza dicendo: "Non ho tendenze suicide. E se mi succede qualcosa quando entro lì dentro, non sono stato io a farmi del male. E questo lo dovete sapere tutti".

All’indomani della condanna, l’uomo è stato ricoverato nel reparto di psichiatria della contea di Cook. Adesso la sua liberazione su cauzione, dopo sei giorni di carcere. Gli avvocati dell'attore avrebbero parlato di "pericolo di danni fisici" per il loro assistito se fosse rimasto in prigione per troppo tempo.



Nel 2019 l'attore, che è afro americano e gay, disse alla polizia di Chicago di essere stato aggredito da due uomini che avrebbero urlato contro di lui insulti omofobi, gettandogli addosso candeggina e legandogli un cappio al collo. La presunta aggressione suscitò indignazione da parte di celebrità e politici che si precipitarono a difenderlo pubblicamente. La polizia di Chicago aprì un fascicolo per un possibile crimine d'odio. Tuttavia gli investigatori si resero presto conto che si trattava di un'orchestrazione e che era stato lo stesso Smollett a pagare i due uomini, due fratelli, per inscenare l'aggressione.

