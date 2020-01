Junior Cally divide anche il mondo cattolico e "Famiglia Cristiana" lo promuove: "Occasione di dialogo con i propri figli"

Oltre ad infiammare la polemica pre Festival con tanto di raccolta firme per escluderlo dalla kermesse e l'intervento della Commissione di vigilanza della Camera e deò presidente della Rai, Junior Cally è riuscito quindi persino a spaccare in due il mondo cattolico.

"Junior Cally è stato disco di platino nel 2017, ma prima della sua chiamata a Sanremo era per la maggior parte di noi adulti un illustre sconosciuto. Per i ragazzi no", così esordisce Maria Gallelli, l'insegnante autrice dell'artico su "Famiglia Cristiana": "Dove eravamo noi genitori mentre i ragazzi lo ascoltavano, magari sui nostri stessi telefonini pronti troppo spesso a fare da baby-sitter d’emergenza? Dove noi insegnanti?", continua: "Senz’altro ci è sfuggito qualcosa. Da qui bisogna ripartire. Dal filtro adulto che è mancato. Dall’ascolto, dal tempo da spendere per capire, per trovare il modo di discutere, di interpretare e spiegare la violenza che esiste dentro e fuori di noi" e conclude proponendo l'utilizzo e la conoscenza del rap per avvicinarsi ai giovani: "Forse bisognerebbe imparare a utilizzare anche il rap a noi così lontano, a cominciare proprio dal Festival, per parlare dei disagi sociali, della violenza di genere. Cercando di ricostruire, da educatori, attraverso le cronache e le storie, quella punizione per il misfatto che in queste moderne canzoni tragiche manca del tutto. Perché occorre trovare il modo di attribuire alla giovanile rappresentazione del male una chiave di lettura”.

