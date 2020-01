Il Consiglio regionale della Liguria contro Junior Cally: "Fuori da Sanremo"

Non si spengono le polemiche sul caso Junior Cally a Sanremo 2020, Dopo l'intervento dei vertici Rai, all'unanimità il Consiglio regionale della Liguria ha approvato un ordine del giorno per chiedere alla Rai di "ritirare immediatamente l'invito al trapper romano a partecipare al 70esimo Festival della canzone italiana". Per il rapper le cose si complicano di giorno in giorno...