Juliana Moreira fa a botte per amore, ecco in anteprima lo scherzo de "Le Iene"

Ha sempre un sorriso per tutti, ma guai a toccare l'uomo di Juliana Moreira. "Le Iene" le hanno organizzato uno scherzetto (in onda martedì in prima serata su Italia 1) proprio puntando sulla sua gelosia, con la complicità del marito Edoardo Stoppa e della campionessa di karatè Vanessa Villa. "Si allena tutti i giorni con il muay thai, dovete trovare una ragazza che sappia incassare perché se picchia fa male", ha avvertito lui. Come andrà a finire?