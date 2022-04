Julia Roberts torna alla commedia romantica dopo 20 anni e in una serie tv sul Watergate

Alla premiere di "Gaslit", serie tv sullo scandalo Watergate, Julia Roberts, 54 anni, è apparsa più bella e radiosa che mai.

Elegante, con un paio di bermuda a quadri, ha mostrato le sue lunghissime gambe e ha stregato tutti con il suo sorriso. L'attrice è la protagonista della pellicola nei panni di Martha Mitchell, celebrità dell'alta società dell'Arkansas, oltre che moglie del fedele procuratore generale di Nixon, John Mitchell (interpretato da Sean Penn), che svela il ruolo dell'amministrazione Nixon nello scandalo. Un gran ritorno sulle scene per la star di Hollywood, che vedremo, entro la fine dell'anno, anche al cinema in una commedia romantica accanto a George Clooney, "Ticket to Paradise" e che al New York Times ha detto: "Non recito da anni in una romcom perché nessuno me ne ha proposto una degna di questo nome".