Julia Roberts: "Ho 50 anni, sono risoluta ma... sono stata ferita dai commenti della gente sul mio aspetto"

Nell'intervista rilasciata a Ophrah Winfrey l'attrice, che si prepara ad un doppio debutto, in tv come protagonista di “Homecoming”, serie di Amazon Prime Video (dal prossimo 2 Novembre in Italia) e al cinema con "Ben is Back" in uscita da noi il 2 dicembre, ha ammesso di essere rimasta "inorridita" dalle critiche ricevute dopo aver pubblicato su Instagram, la scorsa estate, uno scatto senza trucco insieme alla nipote Emma Roberts. "Quante persone si sono sentite autorizzate a commentare il mio aspetto, dicendo che stavo invecchiando male, e che sembravo un uomo. Sono sorpresa per come mi ha fatto sentire. Sono una donna di cinquant’anni e so chi sono, ma i miei sentimenti possono ancora essere feriti...".



Nell'intervista la Roberts ha anche parlato di audacia e capacità di far fronte alle difficoltà, della sua famiglia e del marito Daniel Moder, con cui è sposata dal 2003, e con il quale nega di essere in crisi, rumor spesso messo in giro dai tabloid di gossip: “Il 4 luglio abbiamo festeggiato il nostro 16esimo anniversario. C’è ancora molta felicità racchiusa in quello che riusciamo a essere insieme”.