Joan Collins non rinuncia ai tacchi a 89 anni: cade e viene ricoverata in ospedale

Un amico dell’attrice ha spiegato a Page Six che dopo la caduta la Collins "è stata trasferita in aereo in ospedale" ma ora sta bene ed è tornata a casa a St. Tropez. Secondo l'uomo, quanto accaduto non fermerà la sua passione per il tacco 15. Un rappresentante della star invece ha spiegato: "Il dolore è stato atroce, ma fortunatamente l’ha affrontato e ora sta bene. È nel sud della Francia e si sta godendo il resto delle sue vacanze".





Intanto Joan Collins ha pubblicato sui social uno scatto in cui si mostra in posa sorridente su uno yacht spiegando l'incidente: "Godendomi una fantastica giornata fuori una settimana prima che dovessi andare al Princess Grace Hospital di Monaco per un nervo schiacciato nella gamba", ha scritto.