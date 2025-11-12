Jimmy Kimmel in lacrime per la morte di Cleto Escobedo III, leader della band del Jimmy Kimmel Live

Il presentatore era grande amico del musicista: "Dire che abbiamo il cuore spezzato sarebbe riduttivo"
E' morto a 59 anni Cleto Escobedo III, talentuoso musicista e leader della band del celebre talk-show americano "Jimmy Kimmel Live!". La notizia è stata condivisa dallo stesso Jimmy Kimmel, che ha dedicato un commosso messaggio di addio sui suoi profili social. "Dire che abbiamo il cuore spezzato sarebbe riduttivo", ha scritto il conduttore, ricordando il legame speciale che lo univa a Escobedo fin dall'infanzia. Le circostanze del decesso del sassofonista non sono ancora state rese pubbliche.
La band di Escobedo, Cleto and the Cletones, suona al "Jimmy Kimmel Live!" sin dal suo debutto nel 2003, ma il suo legame con Jimmy Kimmel risale ai tempi in cui erano cresciuti insieme a Las Vegas. "Cleto ed io siamo inseparabili da quando avevo 9 anni", ha scritto il presentatore su Instagram. "Il fatto di poter lavorare insieme ogni giorno è un sogno che nessuno di noi due avrebbe mai potuto immaginare di realizzare." In un'intervista del 2013 a Variety, Kimmel ha ricordato che Escobedo era un "prodigio musicale". "Quando la ABC mi ha offerto il mio show, ho pregato che mi lasciassero ingaggiare Cleto e, con mio grande stupore, hanno accettato, senza nemmeno vederlo", ha detto Kimmel. Per assicurarsi che la rete continuasse a sostenere la band, Kimmel ha affermato di aver portato i dirigenti della ABC a vedere l'ensemble di Escobedo esibirsi dal vivo.
Jimmy Kimmel ha reso omaggio a Escobedo nel suo programma: "Siamo in onda da quasi 23 anni e ho dovuto fare dei monologhi impegnativi lungo il percorso. Ma questo è il momento più difficile perché ieri sera tardi, stamattina presto, abbiamo perso una persona molto speciale che era troppo giovane per andarsene". Ha anche ricordato che entrambi erano fan di David Letterman e che la sua prima apparizione nel 1999 fu "un evento davvero importante per entrambi". Il comico ha definito Escobedo un bambino prodigio, elogiandolo per le sue doti al sassofono e sottolineando il suo lavoro con Paula Abdul.