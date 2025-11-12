Jimmy Kimmel in lacrime per la morte di Cleto Escobedo III, leader della band del Jimmy Kimmel Live

La band di Escobedo, Cleto and the Cletones, suona al "Jimmy Kimmel Live!" sin dal suo debutto nel 2003, ma il suo legame con Jimmy Kimmel risale ai tempi in cui erano cresciuti insieme a Las Vegas. "Cleto ed io siamo inseparabili da quando avevo 9 anni", ha scritto il presentatore su Instagram. "Il fatto di poter lavorare insieme ogni giorno è un sogno che nessuno di noi due avrebbe mai potuto immaginare di realizzare." In un'intervista del 2013 a Variety, Kimmel ha ricordato che Escobedo era un "prodigio musicale". "Quando la ABC mi ha offerto il mio show, ho pregato che mi lasciassero ingaggiare Cleto e, con mio grande stupore, hanno accettato, senza nemmeno vederlo", ha detto Kimmel. Per assicurarsi che la rete continuasse a sostenere la band, Kimmel ha affermato di aver portato i dirigenti della ABC a vedere l'ensemble di Escobedo esibirsi dal vivo.