Jimmy Ghione, ecco la nuova fidanzata: "Con lei sto assaporando una seconda vita"

In ottobre festeggeranno il loro primo anniversario e a Jimmy Ghione, 55 anni, non sembra vero di vivere tanta gioia e serenità, come racconta lui stesso a "Settimanale Nuovo". A regalargli una "seconda vita" è stata la giovane attrice russa Daria Baykalova, 36 anni, con cui l'inviato di "Striscia la Notizia" fa coppia da dieci mesi ormai e con con la quale è stato immortalato, per la prima volta, su una spiaggia a Formentera.