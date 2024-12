Jessica Mattera e l'operazione al cuore: "Mi avevano già dato l'estrema unzione"

Nel corso dell'intervista nel talk show di Canale 5, Jessica Mattera ricorda la gravità del suo problema cardiaco. "Mi avevano già dato l'estrema unzione ma mio figlio Derek ha insistito e dice ai medici di tornare in sala operatoria per continuare a rianimarmi ", racconta la donna. E Justine in lacrime aggiunge: "Ero convinta che mia sorella potessi sentirmi lo stesso, gridavo di non lasciami sola perché non avevamo ancora risolto tutto", spiega.