"Verissimo", Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi rivedono l'album del loro matrimonio

"Alcune cose ancora non le abbiamo viste" confessano. "Quando ho visto Lorenzo piangere così tanto fuori la chiesa ho pensato: mi ama veramente!" ha detto Claudia Dionigi. I due neo sposi rivivono il giorno del loro fatidico sì nello studio di Canale 5 e commossi concludono: "Un bel momento, una giornata bellissima, è bello rivedersi in queste immagini. Per l'emozione quel giorno ho sbagliato a prendere la mano di Lorenzo, anziché la sinistra gli ho preso la destra" ha raccontato la neo sposa.